Tudo que sempre quis saber sobre o crossfit

Divulgação

Moda recente, o crossfit veio para ficar e você deveria estar praticando-o agora mesmo. Se você ainda não conhece o crossfit ou nunca experimentou fazê-lo saiba por que ele pode ser um grande aliado da sua saúde.



Criado nos anos 2000, pelo ginasta Greg Glassman, o esporte é muito mais do que isso: é um estilo de vida. A atividade junta uma série de exercícios em único treino, pouco intervalado e que lembra um circuito.



A ideia é queimar massa gorda e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Qualquer pessoa saudável e em dia com os médicos pode praticar o crossfit, até mesmo crianças, idosos e grávidas.



A principal vantagem do esporte é a sua adaptabilidade. Você pode fazê-lo à medida para você mesmo se for necessário. O treino funcional não precisa ser impossível, pelo contrário, você tem que se sentir bem fazendo-o!



Como praticar crossfit?

Existem muitas formas de praticar o crossfit no seu dia a dia. Você pode, por exemplo, incorporar alguns elementos do esporte na sua rotina para apenas melhorar a sua saúde e deixar de ser tão sedentário.



Uma excelente forma de fazer isso é trocar os elevadores e escadas rolantes por escadas convencionais. Procure fazer pequenas séries de exercícios simples e apenas com o peso do corpo em momentos de ócio ou logo ao acordar.



Faça quatro séries de 15 agachamentos ao acordar, isso ativará a sua circulação, libera endorfinas no seu sangue e deixará você mais disposto para encarar o dia.



Agora se você quer se tornar um crossfiteiro de primeira, pode fazer treinos específicos em grupos ou aulas de crossfit. Para isso, convém ter um tênis e uma roupa mais adequados, pois um treino de crossfit leva em média uma hora e fará você se mexer muito.



Lembre-se também de levar água, pois os poucos intervalos da atividade fazem com que você sue muito e desidrate rapidamente. Comece por séries simples e sem peso, para se habituar ao exercício.



Vá aumentando a intensidade sempre. No crossfit, a ideia é nunca facilitar muito. Se está fácil demais, você não está se esforçando o suficiente.



Você é a máquina

A principal diferença entre a musculação tradicional e o crossfit é que na segunda opção a máquina é você! Por isso a maior parte dos exercícios é feita com a sua força e o seu corpo.



Os exercícios mais comuns no crossfit são o afundo, a passada, o agachamento, a prancha, os abdominais em geral e muitas outras coisas envolvendo halteres e bolas medicinais ou barras.



Os treinos normalmente começam com um aquecimento que pode ser feito através de uma corrida rápida de alta intensidade ou em uma bicicleta ergométrica. Ao finalizar o aquecimento, passa-se logo para outro exercício, com o mínimo de intervalo possível.



E assim vai se alternando exercícios de força com pequenos movimentos aeróbicos. Uma hora com um treino de crossfit pode queimar mais de mil calorias, tudo vai depender de você!



Como me preparar para o crossfit?

Além da roupa confortável e adequada, você vai precisar fazer algumas mudanças de hábito. Quem pratica crossfit precisa comer bem e de forma saudável. A reeducação alimentar faz parte dos conceitos que para Glassman simbolizam o crossfit.



Elimine o excesso de carboidratos da dieta, principalmente os menos complexos, como batata comum e arroz branco. Os farináceos também devem ser reduzidos. Você vai precisar ingerir mais proteínas e gorduras boas, como peixes e abacate.



Aposte em uma dieta balanceada com muitas verduras, legumes e frutas no prato. Procure comer carboidratos complexos, como batata-doce e arroz integral. Para poder treinar, você vai precisar fazer um lanche reforçado antes.



Mas lembre-se que convém comer pelo menos uma hora antes de praticar o crossfit. Como a atividade é bastante aeróbica, não é bom fazer refeições pouco antes de iniciá-la. Também não é bom ingerir laticínios antes do treino, pois estes fermentam e causam mais gases.



Procure fazer refeições leves e mais calóricas antes do crossfit e refeições menos calóricas e mais pesadas depois do treino. Assim você se mantém saciado por mais tempo e evita a sensação de inchaço e barriga pesada durante o treino.



E é claro, uma boa noite de sono também é essencial. O repouso entre uma sessão de treino e outra também é muito importante para que você consiga fazer o crossfit com sucesso.



Fonte: https://saudelogo.com/