Sorriso gengival` pode ser corrigido com botox

Procedimento pode recuperar a autoestima

Divulgação

O sorriso é uma das expressões mais fáceis de se produzir e se constitui em inúmeros benefícios comprovados pela ciência. Apesar deste motivo, muitas pessoas têm vergonha de sorrir por causa do excesso de gengiva na região superior dos lábios. A boa notícia é que há formas de corrigir o problema com a ajuda de aplicação da toxina botulínica, procedimento conhecido popularmente como botox.



A operação é simples e pode recuperar a autoestima de muitas pessoas que se limitam na hora de tirar alguma foto ou até mesmo para esboçar alguma expressão social em uma interação com conhecidos, amigos e familiares. Quando a toxina botulínica é aplicada no músculo superior dos lábios, o produto passa a ter efeito imobilizante. Quando a pessoa sorri, portanto, o lábio superior do paciente se levantará até um certo ponto, diminuindo o excesso de gengiva aparente.



Esse processo não é permanente e pode ser feito em intervalos de quatro a seis meses. O método é o mais indicado por especialistas e pode ser encontrado em alguma clínica de cirurgia plástica, mas também há outras formas de corrigir o sorriso. Uma delas é por meio da cirurgia gengival, feita por cirurgiões-dentistas. Nesse procedimento, parte da gengiva é descolada de forma suave para ser deslocada de acordo com os objetivos determinados pelo médico e paciente. Esse método, no entanto, é mais custoso, oferece mais riscos e, portanto, não é a primeira opção para esse caso.



Benefícios de sorrir



Independentemente do método que você escolher, o mais importante de tudo é sorrir. Essa simples expressão facial pode ter inúmeros benefícios para a saúde e para a autoestima. Uma pesquisa feita da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, descobriu que trabalhadores com sorrisos sinceros eram mais bem-humorados e trabalhavam melhor. Sorrir aleatoriamente para desconhecidos também pode ter um efeito positivo, conforme estudo da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos.



O estudo foi realizado com 239 pessoas da universidade. Uma pesquisadora distribuía sorrisos para alguns, olhava nos olhos de outros e ignorava uma parcela dos participantes. Resultado: os voluntários que tinham recebido sorrisos se sentiam menos sozinhos que os demais. Diante dessas evidências científicas, o melhor a se fazer é não se restringir a problemas estéticos para expressar a sua felicidade ou satisfação com alguma pessoa ou situação.