Confira os benefícios do massageador portátil para a saúde

Tamanho do texto

Divulgação

Muitas pessoas tem preconceito com massageadores. Ainda que nunca tenham usado, quem reclama destes produtos costuma dizer que eles não cumprem o que prometem. Mas afinal, qual a função de um massageador e por que ter um aparelho desses é importante para você?



Vantagens para a saúde

Um bom massageador oferece uma série de benefícios à saúde quando usado da forma correta. Por isso não espere resultados positivos se usar apenas quinze minutos do produto em uma semana.



O objetivo dos massageadores é simular aquela massagem real e profissional que você infelizmente não pode ter. Entre muitas das suas vantagens está aliviar as tensões do dia a dia, relaxar a musculatura e até mesmo melhorar a qualidade do seu sono.



Por isso se você ainda tem desconfiança sobre a utilidade dos massageadores, não terá mais ao final deste artigo. Confira todos os benefícios desses aparelhos abaixo e surpreenda-se com tudo que eles podem fazer por você.



Aliviam tensões emocionais

Quem já passou por uma sessão de massagem sabe o quanto isso é benéfico para o nosso emocional. Nós relaxamos não apenas o corpo e toda a parte física, mas também a mente, o cérebro e tudo que envolve a emoção.



Os massageadores, portanto, são capazes de fornecer o mesmo efeito que uma massagem realizada por mãos humanas. Usados de modo correto, eles ajudam a liberar mais serotonina, neurotransmissor que nos dá maior sensação de felicidade.



Podemos dizer dessa forma que o massageador também reduz a ansiedade. Pessoas que sofrem da doença costumam ter taquicardia, ataques de pânico, alteração na respiração, entre outros problemas.



A massagem é muito eficiente na diminuição da ansiedade e do estresse. Alguns minutos de uso do massageador todos os dias, principalmente se você estiver em momento muito ansioso, vai lhe ajudar a relaxar. Concentrar-se na própria respiração nessas horas é fundamental.



Podem ajudar a emagrecer

Acredite ou não, os aparelhos massageadores são bons auxiliares no processo de emagrecimento. Isso porque a automassagem é eficiente para reduzir a retenção de líquidos, que ocorre quando não ingerimos líquidos saudáveis, como água.



Além disso, fazer movimentos circulares com um massageador do umbigo à virilha pode ajudar a quebrar moléculas de gordura da região abdominal. Mas isso só será eficaz se você estiver em uma dieta equilibrada.



Evitam o surgimento de varizes

As varizes são um problema para pessoas de várias idades, não sendo uma questão a se preocupar apenas se você estiver em uma idade mais avançada. Elas doem, causam desconforto e interferem de forma estética no seu corpo.



Como se sabe, as varizes são resultado de um problema circulatório. O uso de um massageador é, portanto, de grande utilidade nesses casos. Se você fizer movimentos circulares nas pernas, por exemplo, fará com que os seus vasos sanguíneos se abram mais, evitando entupimento.



Alguns minutos de massagem por dia são eficientes para esse fim. Foque mais na panturrilha, que é o local em que mais costumam aparecer as varizes.



Um massageador também ajuda a diminuir edemas pelo mesmo motivo. O efeito da massagem faz com que o sangue circule livremente e de forma mais homogênea, melhorando o seu fluxo e diminuindo varizes e inchaços.



Diminuem dores musculares

A contração muscular é uma das maiores queixas das dores musculares. Fazer massagens ajuda a relaxar os músculos e tendões, deixando você muito mais descontraído.



Você pode ainda comprar um massageador com função infravermelho, que além de massagear, produz calor no local. Isso ajuda ainda mais a diminuir as contrações e inflamações nas regiões afetadas.



Ter um massageador e fazer esse tipo de massagem com regularidade evita lesões, principalmente se você pratica exercício físico. Para quem fica muitas horas sentado ou na mesma posição, um massageador pode ser crucial no bem-estar físico.



Com uma simples massagem você diminui tensões e rigidez localizada, evitando contraturas musculares, por exemplo. Não é à toa que a massagem faz parte dos tratamentos de fisioterapia.



Melhora o intestino

Cólicas, dores, inchaço e gases são sintomas comuns de quem não tem o intestino em dia. Uma forma excelente de pô-lo para funcionar é apostar na massagem.



Muita gente se engana achando que basta consumir mais fibras. Acontece que o consumo exagerado de fibras sem que haja equilíbrio na ingestão de água pode trazer ainda mais constipação.



Com um massageador você pode estimular os movimentos peristálticos na sua barriga, fazendo com que você consiga ir ao banheiro regularmente.