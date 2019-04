Cabelos ruivos: técnicas e cuidados para garantir a beleza dos fios avermelhados

Ter rotina diária de cuidados é fundamental para manter os fios bonitos e saudáveis

Divulgação

Os cabelos ruivos são muito apreciados, muito pela menor proporção de pessoas com essa coloração em relação a outras cores. A boa notícia para quem não nasceu com as madeixas ruivas é que é possível tingir o cabelo de tons de ruivo como violeta, marsala ou cereja. Cada um tem uma característica e combina com um estilo, desde as mais discretas até aquelas que querem chamar mesmo a atenção. Mas independentemente de ser tingido ou natural, o fato é que todos os cabelos ruivos necessitam de alguns cuidados para se manterem bonitos, brilhantes e saudáveis.



Se você for tingí-los, a dica inicial é procurar um profissional de qualidade para realizar a tarefa. O processo de coloração é complexo e pode ter alguns efeitos colaterais, caso não seja feito de forma adequada. Fios manchados e quebradiços são os principais problemas. Portanto, procure uma pessoa experiente e capaz de dizer a proporção exata da tinta e do descolorante.



O cuidado deve ser diário com os cabelos ruivos, para impedir que eles desbotem com facilidade. O principal agente do ressecamento e desbotamento dos fios é o sol. Portanto, a dica é usar protetores solares feitos para cabelos ruivos para diminuir esses efeitos. A hidratação é fundamental tanto para ruivas naturais como para tingidas. No primeiro caso porque o DNA da pessoa e as características podem colaborar para o desgaste dos fios; e, no segundo caso, porque o processo de coloração faz com que o cabelo fique mais fragilizado e poroso.



Nesse caso, é indicado que a hidratação seja feita pelo menos de uma a duas vezes por semana. Nutrição é outro procedimento que deve entrar no dia a dia como medida para cuidar de forma adequada dos cabelos ruivos. Para ajudar você a ter um maior controle semanal e mensal dessas etapas, use um cronograma capilar. Com ele você pode organizar melhor cada fase e respeitar o tempo de pausa entre os produtos escolhidos para o tratamento.



A lavagem é outro ponto no qual as ruivas devem se ater. Não lave o cabelo todos os dias - um dia sim e outro não é o mais recomendado. Isso porque essa coloração tende a se desgastar mais facilmente. Quando estiver no banho, a dica básica e ainda mais importante para os cabelos avermelhados é evitar usar água muito quente, porque o calor excessivo colabora para deixar os fios mais quebradiços e desidratados.



A escolha dos produtos para lavar os cabelos também é muito importante. Opte por aqueles feitos exclusivamente para cabelos ruivos. Por causa da especificidade da coloração, os shampoos e condicionadores para esse tipo de cabelo ajudam a deixar os fios mais hidratados e brilhantes. Os shampoos anti oxidantes são boas alternativas, já que não são agressivos à tintura do cabelo, além de protegerem a coloração.