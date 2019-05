5 truques para se refrescar sem ar-condicionado no carro

Usar panos molhados e cubos de gelo são algumas das dicas

Não importa se é verão, primavera ou outono. Em algumas cidades brasileiras o calor é sempre escaldante. Fugir dessas altas temperaturas não é fácil, ainda mais quando você está em um carro sem ar-condicionado. Mas se você enfrenta cotidianamente essa situação, não se desespere. Abaixo, vamos fornecer cinco truques curiosos para aliviar as altas temperaturas. Confira:



1. Pano molhado

Uma estratégia interessante é colocar um pano molhado nas saídas de ar do carro. Dessa forma, o interior do veículo ficará menos seco e facilitará a sua respiração, além de deixar uma sensação mais agradável para você que está nesse sufoco. Se a viagem for muito longa, vale levar mais panos e deixá-lo com você para quando precisar trocar.



2. Gelo

Você vai se sentir nos anos 50, eu sei, mas essa estratégia pode te aliviar de apuros. Naquela época, os norte-americanos do Arizona utilizavam um grande cubo de gelo no piso do carro quando ainda não existia ar-condicionado. Você pode fazer o mesmo. Para tanto, consiga um bloco de gelo de mais ou menos 4,5 kg. E, é claro, é necessário encontrar um recipiente para deixá-lo, para não molhar o tapete e o estofado do veículo.



3. Garrafas congeladas de água

Uma boa dica para se refrescar em uma viagem longa ou em dias muito quentes é congelar garrafas de água. Se quiser se refrescar enquanto estiver dirigindo, enrole a garrafa em um pano e coloque atrás do pescoço. Com o tempo, aquele gelo começará a derreter. Você pode usar o líquido recém-descongelado para se refrescar. Para isso, é importante que a água seja filtrada.



4. Abra as janelas

Parece óbvio, mas se você morar em grandes metrópoles, pode não querer abrir os vidros do carro por insegurança ou por causa do barulho externo. Mas o ar precisa circular, certo? Portanto, abra as janelas do veículo por alguns instantes pelo menos para propiciar a troca de ar com o ambiente interno e externo. Faça o mesmo se houver teto solar.



5. Planeje-se

O planejamento é crucial para diminuir os malefícios de não se ter ar-condicionado no carro. Evite, por exemplo, horários de pico, se possível. Outra sugestão é em relação as viagens. Se for para outro estado, por exemplo, tente sair antes do sol nascer ou no começo da manhã para não pegar o sol escaldante, normalmente entre as 10h e 16h.