5 dicas para melhorar a vascularização

Fazer hipertrofia, melhorar a capacidade cardiorrespiratória e ingerir proteínas de qualidade são algumas das recomendações

Divulgação

Aumentar a vascularização é essencial para obter bons resultados durante os treinos de força. A medida tem benefícios estéticos e de saúde. Para os praticantes de academia, o aumento da circulação de sangue em um determinado ponto faz com que haja mais fornecimento de nutrientes para os músculos. Além disso, ter problemas de vascularização pode desencadear complicações de saúde resolvidas com procedimentos cirúrgicos e com acessórios de compressão, como as Meias Kendall,. Abaixo, confira cinco dicas para melhorar a vascularização e potencializar seus treinos.



1. Faça hipertrofia

O primeiro ponto para aumentar a vascularização é hipertrofiar os músculos. Com mais fibras musculares, energia e nutrientes, o corpo se sentirá obrigado a aumentar o número de vasos e o tamanho deles. Esse processo só ocorre quando há estímulo claro ao nosso organismo, como é o caso da prática de exercícios físicos, principalmente a hipertrofia muscular.



2. Melhore a capacidade cardiorrespiratória

Quem pensa em ter mais músculos pode incorrer em um erro fatal: não se preocupar com as atividades aeróbicas. Os tecidos musculares necessitam da entrega de oxigênio para poder exercer as funções da melhor forma possível. Para atingir esse objetivo, é necessário melhorar a capacidade cardiorrespiratória por meio de atividades como caminhada e corrida. Com isso, os vasos sanguíneos terão mais maleabilidade e aumentarão de tamanho com mais facilidade durante a musculação.



3. Ingira proteínas de qualidade

Uma dieta balanceada, como já demonstraram diversos estudos, é essencial para obter bons resultados nos treinos, independentemente da modalidade do exercício. Mas, para hipertrofia, um dos principais macronutrientes são as proteínas. Além de benefícios como auxílio na reconstrução muscular e combate de inflamações, essas moléculas, presentes em alimentos como carne vermelha e em suplementos alimentares, são ricas em nitrogênio. Esse composto ajudará no aumento da vascularização, além de outras funções. O ideal é consumir proteínas de alto valor biológico.



4. Hidrate-se

Tomar água diariamente é um excelente hábito para a sua saúde. Além de se hidratar e propiciar a eliminação de impurezas, você também precisa saber que 95% do nosso sangue é formado por água - daí a importância tão grande de contar com esse recurso para o aumento da vascularização. Não beber água com frequência fará com que você tenha um decréscimo na circulação sanguínea.



5. Tenha uma boa noite de sono

Ter uma boa noite de sono é essencial para renovar as energias e para propiciar o bom funcionamento do organismo. Para quem realiza treinos para obtenção de massa muscular, também é nesse momento que os vasos sanguíneos têm um maior nível de reparação e os músculos são regenerados. Esse processo aumenta o calibre, a maleabilidade e consequentemente o processo de revascularização.