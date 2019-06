Zuza Homem de Mello e suas facetas

Publicado em 13 de jun de 2019

O Roda Viva exibe entrevista com Zuza Homem de Mello, produtor musical, musicólogo e jornalista. Com mais de seis décadas dedicadas à pesquisa e à divulgação do que há de melhor na música popular e no jazz, Zuza estudou na Juilliard School of Music, de Nova York, e na School of Jazz, de Tanglewood, Massachusetts. Além disso, foi engenheiro de som da TV Record, na fase dos festivais, atuou como crítico musical no jornal O Estado de S. Paulo, produziu discos, shows e programas, como Jazz Brasil, na TV Cultura, e foi ainda curador de diversos eventos.



Compõem a bancada de entrevistadores Humberto Werneck, escritor e jornalista; Yacoff Sarkovas, consultor empresarial e CEO da Sarkovas Consultoria; Patricia Palumbo, jornalista e apresentadora do programa de rádio Vozes Do Brasil; Eric Klug, diretor-executivo dos museus do Futebol e da Língua Portuguesa; e Sérgio Molina, compositor e coordenador-geral de música da faculdade Santa Marcelina.