Roda Viva entrevista o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Campos Salles

Publicado em 12 de fev de 2019

O Roda Viva recebe o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mudanças climáticas, questões como preservação dos recursos naturais e medidas para evitar a repetição de tragédias, como a de Brumadinho e Mariana, serão abordadas durante o programa. Em pauta, ainda, a questão das agências ambientais, como ONGs, e os interesses do setor agropecuário. Com apresentação de Ricardo Lessa e desenhos do cartunista Paulo Caruso.



Compõem a bancada de entrevistadores Vera Magalhães, comentarista da Rádio Jovem Pan e colunista do jornal O Estado de S. Paulo e do site BR18; Xico Graziano, agrônomo, político e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas; Cristina Serra, jornalista e autora do livro Tragédia em Mariana; Carlos Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima; e Gustavo Cunha Mello, analista de riscos.