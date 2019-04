Paulo Tafner responde sobre Reforma da Previdência

Publicado em 23 de abr de 2019

O Roda Viva entrevista o professor Paulo Tafner, um dos maiores especialistas em Previdência no País. Ele irá responder perguntas relacionadas à Reforma, como os prós e contras da proposta, a idade mínima ideal para homens e mulheres e como as mudanças podem contribuir para melhorar o cenário econômico e auxiliar no combate ao desemprego.



Compõem a bancada de entrevistadores André Lahoz Mendonça de Barros, diretor editorial da revista Exame; Alvaro Gribel, repórter de economia do jornal O Globo; Raquel Landim, repórter especial do jornal Folha de S.Paulo; Denise Campos de Toledo, comentarista de economia da TV Gazeta e da rádio Jovem Pan; José Roberto Ferreira Savoia, professor de Finanças da FEA-USP. Com apresentação de Ricardo Lessa e desenhos do cartunista Paulo Caruso.