O Cartão Verde entrevista o ex-lateral Ânderson Lima

Publicado em 15 de fev de 2019

O Cartão Verde recebe o ex-lateral Ânderson Lima. Atualmente auxiliar-técnico do treinador Jorginho, o atleta defendeu grandes times como Santos e Grêmio. Revelado pela equipe do Clube Atlético Juventus, conquistou a Copa Conmebol de 1998 pelo time da baixada. Já pelo Tricolor Gaúcho, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho de 2001. Teve muito sucesso também na base, consagrando-se campeão sul-americano com a Seleção Brasileira duas vezes.



O programa é apresentado por Vladir Lemos e como comentaristas de Vitor Birner, Celso Unzelte e Roberto Rivellino.