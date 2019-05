Publicado em 28 de abr de 2019

A partir de 1800, movimentos comerciais e diplomáticos, aproximaram Ocidente do Oriente e os países orientais se apropriaram do legado técnico-científico produzido pelo Ocidente. Mas será que isso significa uma ocidentalização do Oriente? Mas seria possível entender o Oriente a partir do olhar da filosofia ocidental ou isto seria reduzi-lo ao nosso jeito de ser e ver o mundo? O Café Filosófico exibe a série "Ocidente e Oriente em Diálogo", com curadoria do filósofo Antonio Florentino Neto.