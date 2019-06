Mulheres na Semana da Arte

Publicado em 9 de jun de 2019

No Brasil, no Movimento Modernista, algumas mulheres tiveram importância central, entre elas, as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Diferente do que acontecia no resto do mundo a arte brasileira deu oportunidade para essas mulheres, mas só tardiamente deu a elas o devido reconhecimento. Os críticos não entendiam suas obras, que iam além do que uma mulher deveria produzir naquela época, e elas mesmas se sentiram pressionadas para reproduzir clichês do que era ser mulher, ou seja, esposa, mãe ou musa.