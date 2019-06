Mário de Andrade e sua participação na Semana 22

Tamanho do texto

Publicado em 2 de jun de 2019

Mário de Andrade ficou imensamente conhecido pela sua obra literária, mas contribuiu com seu talento de músico para construir o movimento que culminaria na histórica Semana de Arte Moderna. Com o seu olhar de crítico e pesquisador, ajudou a lançar as bases para o que viria a ser chamado de música popular brasileira.