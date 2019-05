Joaquim Monteiro destaca a utilização do Budismo e da modernização pelos japoneses

Publicado em 20 de mai de 2019

O Japão, um país de história milenar, repleta de tradições e valores consolidados é também um país que mergulhou fundo na modernização e no desenvolvimento tecnológico. A criação das universidades modernas e o estudo da filosofia ocidental também provocaram uma revolução intelectual no Japão. E um dos expoentes dessa revolução é a chamada Escola de Kyoto, que assimila e combina ideias da filosofia ocidental com a tradição zen budista. Mas o budismo é uma religião, uma filosofia ou as duas coisas?