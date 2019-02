Especialistas debatem o projeto de lei anticrime no Roda Viva

Publicado em 19 de fev de 2019

O Roda Viva desta segunda-feira promove um debate entre especialistas sobre assuntos relacionados ao projeto de lei anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, como meio de combate à corrupção, ao crime organizado e a transgressões violentas. No programa, entram em debate questões como a criminalização do Caixa 2 nas campanhas eleitorais e a prisão para condenados em segunda instância. A proposta deve ser apresentada ao Congresso na próxima semana.



A bancada é composta por Gianpaolo Poggio Smanio, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo; Álvaro Camilo, secretário-executivo da Secretaria de Segurança de São Paulo; Eduardo Muylaert, advogado criminal; Melina Ingrid Risso, diretora do Instituto Igarapé; Bruno Magalhães, procurador do Ministério Público Federal em São Paulo; e Benedito Mariano, ouvidor das Polícias Civil e Militar.