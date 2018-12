Entrevistado do Roda Viva fala sobre otimismo em relação ao governo Bolsonaro

Publicado em 11 de dez de 2018

O Roda Viva promove uma entrevista com o empresário Elie Horn para falar sobre o otimismo em relação ao governo de Jair Bolsonaro e sobre a expectativa de um novo ciclo de crescimento para o setor imobiliário a partir do próximo ano.



Horn também é um entusiasta da filantropia, atividade que desenvolve por meio da ONG Bem Maior. A entidade atua no combate à pobreza e na defesa do meio ambiente, entre outros setores. Ele é o empresário que promete doar a maior parte de sua fortuna para causas sociais, ainda em vida, e que se tornou um dos maiores filantropos do País, além de ser o único brasileiro que faz parte do The Giving Pledge, grupo de bilionários, que inclui Bill Gates e Michael Bloomberg, todos comprometidos com a filantropia.



Compõem a bancada de entrevistadores Andrea Wolffenbüttel; jornalista e diretora do Instituto Para o Desenvolvimento do Investimento Social; Circe Bonatelli, repórter da Agência Estado; Bettina Barros, repórter do jornal Valor Econômico; Jaime Spitzcovsky, colunista do jornal Folha de S.Paulo; e Kátia Mello, editora-executiva da revista Forbes.