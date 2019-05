Alê Costa fundador da Cacau Show fala sobre empreendedorismo e gestão

Publicado em 21 de mai de 2019

O Roda Viva exibe entrevista com o empresário e empreendedor social Alê Costa, fundador da Cacau Show. No programa, ele conta como passou de empreendedor por necessidade a gestor da maior rede de lojas de chocolates do mundo. Com cinco fábricas, distribuídas pelas cidades de São Paulo, Itapevi, Campos do Jordão e Curitiba, o grupo está presente em quase todos os estados brasileiros, com um faturamento de aproximadamente 3,5 bilhões de reais no último ano.



Alê Costa começou a empreender aos 17 anos, ao pegar um empréstimo de um tio e iniciar seu negócio com um pequeno escritório. Foi assim o início da Cacau Show, que atualmente tem mais de 2.200 lojas, espalhadas por 1.000 municípios no País. Além de empresário, ele desenvolve projetos sociais de apoio a crianças, adolescentes e idosos oferecendo atividades educacionais, esportivas e culturais.



Compõem a bancada de entrevistadores Fernando Torres, editor do Valor Investe, portal do jornal Valor Econômico; Andrea Wolffenbüttel, jornalista e diretora do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social; Helena Galante, editora da revista Veja São Paulo e colunista da rádio CBN; Thiago Uberreich, apresentador e repórter da rádio Jovem Pan; Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae-SP; e Circe Bonatelli, repórter de Economia e Negócios da Agência Estado - Broadcast.