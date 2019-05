Soja tem alta de R$ 5 nos últimos 20 dias

Aprosoja/MS Em São Gabriel do Oeste/MS, a alta registrada foi de 4,76%

Durante os primeiros 20 dias (de 2 a 21 de maio) do mês de maio, os preços da soja registraram alta considerável no mercado brasileiro, chegando a R$ 5,50 por saca.

Em São Gabriel do Oeste/MS, a alta foi de 4,76%, com o indicativo passando de R$ 63,00 para R$ 66,00.

Segundo informações do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), a média de seu indicador registrou uma valorização de 3,45% em relação à semana anterior.

A melhora considerável nos preços do mercado brasileiro refletiu, principalmente na alta do dólar.

A demanda por uma soja renovada motivou a importante retomada dos prêmios no Brasil, os quais no mesmo período apontaram alta de mais de 100% nas principais posições de entrega. A expectativa para os próximos meses mostrou, um salto em junho de 32 para 95 cents de dólar, em julho de 45 cents para US$ 1,00 e em agosto de 48 para US$ 1,00.