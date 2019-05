Produtora rural vence “Pé de Soja Solteiro” pela terceira vez seguida

Divulgação Isolde Bohn levou o primeiro lugar pelo 3º ano consecutivo; família já venceu o concurso mais de 10 vezes

Tradicional festa em Laguna Carapã, o “Pé de Soja Solteiro” teve o mesmo desfecho dos últimos dois anos com produtora rural Isolde Catarina Bohn conquistando o título do torneio. Dona de uma propriedade na região de Lagunita, Isolte trouxe um pé de soja com 9.133 vagens e obteve a vitória sendo premiada com uma moto 0km.



No total, 14 pés de soja foram inscritos no concurso, que mais uma vez incentivou a pesquisa e aplicação da tecnologia nas lavouras de soja. A festa é realizada pelo Município de Laguna Carapã no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico e chegou a sua 22ª edição entre sábado (27) e domingo (28) com programação que incluiu área expositora, praça de alimentação, shows musicais, parque infantil, o tradicional concurso do pé de soja e também um bingo.

Divulgação Concurso atrai produtores rurais de todo o Estado e até mesmo de países vizinhos, como o Paraguai



A vencedora da competição vem de uma família também tradicional no concurso. Ela conta que a família participa do concurso desde 2004, e de lá para cá já faturou o prêmio principal pelo menos 10 vezes. “Temos muita alegria de participar, independente de ganhar ou não. É um incentivo para os produtores investirem em tecnologia e manejo especial em busca da melhor produtividade”, diz ela, que afirma começar o cultivo destes pés de soja pelo menos 7 meses antes do concurso. “É um cuidado diário, com fertilizantes, iluminação e hidratação especial. Tudo o que pesquisamos para este pé de soja, acabamos investindo também na propriedade, então vale muito a pena”, acrescenta. No ano passado, ela havia ganhado o concurso com produção de 10.742 vagens.



Ainda na categoria municipal, o produtor Almir Matoso Batista ficou em segundo lugar, com 8.809 vagens. Ele foi premiado com uma TV smart 49 polegadas. Em terceiro lugar, ficou o produtor Joaquim Sebastião dos Passos, com 8.85 vagens, que levou para casa um jogo de mesa de madeira maciça.



Categoria nacional

Na categoria nacional, quem levou a melhor foi Etemir Benites Viana, com 7.403 vagens. O prêmio também foi uma TV 49 polegadas. A produtora Inelbe Rigo Batista ficou em segundo lugar, com 6.228 vagens, e foi premiada com um jogo de varanda em madeira. O terceiro lugar ficou para Rogério Henrique Bohn, com 5.957 vagens. O prêmio foi uma churrasqueira pré-moldada.