Controle Biológico de Pragas é tema de Simpósio em MS

Técnicos do Governo do Estado reuniram-se com o Doutor José Eduardo Marcondes Almeida, do Instituto Biológico de São Paulo, para preparação e discussão dos temas que serão debatidos no simpósio sobre o Controle biológico como estratégia no controle de pragas.

O evento acontece nesta quarta-feira (05) no auditório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO), em Campo Grande.

Após o intervalo de almoço o Doutor José Eduardo retorna para falar sobre “Biofábricas comerciais e em fazendas”. Na sequência acontece uma mesa redonda que terá como mediador Carlos Eduardo Cardozo, da Iagro, e como debatedores representantes das principais cadeias produtivas do Estado. O debate final terá início as 16h com término previsto para as 17h terá o Superintendente Rogério Beretta como mediador e representantes das principais cadeias produtivas do Estado, como debatedores.