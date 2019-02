Com feriado nos EUA nesta 2ª, soja e milho se focam na demanda interna

Divulgação/Fundação MS Mercado interno para o milho está aquecido nesta semana

Nesta segunda-feira (18), comemora-se, nos Estados Unidos, o Dia do Presidente e o aniversário de Washington, capital do país. Desta forma, as bolsas de valores ficam fechadas hoje. Os negócios serão retomados nesta terça-feira, em Chicago e Nova York, com a volta das referências para os grãos e as soft commodities.

De acordo com o consultor de mercado Vlamir Brandalizze, da Brandalizze Consulting, os negócios para o mercado da soja devem continuar acontecem em ritmo lento, uma vez que os produtores brasileiros acreditam em preços melhores mais adiante. Além disso, sem a referência da Bolsa de Chicago, os negócios já ficam, comumente, mais lentos e limitados.

Além disso, ele explica que, com as indústrias nacionais buscando se precaver de uma possível disputa de produto com as exportações à frente, a demanda interna paga melhor neste momento em algumas partes do país, o que estimula um melhor volume de negócios no mercado doméstico.

Já para o mercado do milho, os negócios deverão ser melhores nesta semana, com uma demanda que se mostra aquecida. “As negociações devem seguir fluindo nesta semana, porque alguns consumidores devem se antecipar ao Carnaval que vem no começo de março, e assim comprar nestes próximos dias", explica Brandalizze.

Por outro lado, os produtores dão sinais de que continuarão segurando as ofertas à espera de melhores momentos à frente, e assim, indicam que entregarão contratos e segurarão o restante da colheita. Afinal, muitos estão focados na safrinha, que registra seu melhor ritmo de plantio já registrado, com cerca de 60% da semeadura concluída no Brasil.

***Com informações do Notícias Agrícolas