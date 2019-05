Jovens aprendizes tem 25 vagas de oportunidades na JBS em Campo Grande

Deurico/Arquivo Capital News Os interessados devem preencher a ficha de inscrição através do site e comparecer à unidade nos dias agendados.

Nesta sexta-feira (24), a JBS anuncia a abertura de 25 oportunidades de emprego para jovens aprendizes, com idade de 18 a 22 anos, na unidade 2 de Campo Grande (MS), para atuar na área de produção.

Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher a ficha de inscrição no site www.societaprofissional.com.br e comparecer à unidade no dia 24 ou no dia 29, às 8h, levando em mãos documentos pessoais. As vagas também são abertas para pessoas com deficiência.

Além desta oportunidade, a unidade ainda oferece uma oportunidade para pedagogo (a) e outra para assistente de laboratório. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail elaine.barros@friboi.com.br.

Já para se candidatar à vaga de pedagogo (a), é necessária formação superior em Pedagogia e pós-graduação em Educação Especial. Já para concorrer à vaga de assistente de laboratório é preciso ter curso técnico na área de alimentos ou ensino superior em Química, Tecnologia de Alimentos, Biomedicina, Farmácia, Bioquímica ou áreas afins. Também é desejável ter experiência com meios de cultura, esterilização, pesagem e análise de DNA.

SERVIÇO

Seleção de jovens aprendizes: 24 e 29 de maio, às 8h

Local: Rodovia BR 060, s/n - Zona Rural - saída para Sidrolândia.

Informações: (67) 4009-7500