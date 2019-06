IFMS oferece 80 vagas para graduação

Deurico/Capital News Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições 80 vagas para graduação nos cursos de Sistema para Internet e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo para as inscrições é até sexta-feira (7) e o ingresso no curso ocorre no 2º semestre letivo do ano.

Das 80 vagas 50% é destinada candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O processo seletivo se destina a candidatos que realizaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tenham obtido nota acima de zero na prova de redação e em todas as áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas pela Página do Sisu até sexta-feira, 7. O edital do processo seletivo com todas as regras está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Vagas - Em Campo Grande a oferta é para os cursos de Sistemas para Internet e em Corumbá Análise e Desenvolvimento de Sistemas