Como desenvolver nossos talentos

Uma das grandes belezas da vida é a verdade de que todo ser humano é absolutamente único e especial, dotado de dons, talentos e aptidões que foram dados por Deus. Quando nascemos, trazemos conosco a capacidade e habilidade de fazermos coisas incríveis.

Divulgação Wilson Aquino



Em contrapartida, todos têm a responsabilidade de descobrir e desenvolver esses talentos. Isso, entretanto, torna-se muito difícil porque muitos pensam que não têm talento algum, ainda mais se tentarem encontrar dentro de si as mesmas habilidades daqueles que admiramos pela capacidade de fazer determinadas coisas com maestria.



Quem já não sentiu, na infância por exemplo, quando sentados nos bancos escolares assistíamos talentos de nossos colegas de sala que se destacavam em sabedoria e domínio de disciplinas como matemática, física, química, língua portuguesa, poesia...?



A facilidade com que essas pessoas dominavam essas e outras matérias nos deixavam pequeninos e com profundo sentimento de incapacidade e, sem orientação adequada, íamos mais além, nos sentíamos “burros” perante a classe, quando na verdade esse sentimento sim era errôneo.



Depois, ao longo de toda vida nos deparamos com pessoas, próximas ou não, dotadas dos mais variados e incríveis talentos humanos, que as tornaram prósperas e/ou famosas.



Ocorre que eu, você, todos nós, absolutamente todos nós, também somos capazes de fazer coisas incríveis. Para isso, precisamos descobrir quais são nossas habilidades e aceitarmos, com profunda humildade, seja lá o que for que nos couber. Podemos ter facilidade no desempenho de atividades esportivas (corridas de longa e curta distância, salto, natação...) culturais (facilidade para tocar bem algum instrumento musical, cantar, declamar, escrever poesias, ser um excepcional ator, atriz...) profissional (habilidade extraordinária para o desempenho de alguma atividade profissional como médico, engenheiro, encanador, eletricista, advogado...). Enfim, são incontáveis as habilidades especiais que podemos ter para exercer.



Está aí também uma prova da grandiosidade do Plano de Deus que na distribuição de talentos, desconsidera o orgulho do homem que mede o valor de uma habilidade em comparação com a do outro. Todos somos importantes e temos o mesmo grau de consideração aos olhos do Senhor.



E todo aquele que não encontrar seus próprios dons e talentos, se dobrar os joelhos em oração ao Senhor, Este lhe responderá, e os fará se revelarem, como afirma nas Escrituras Sagradas. E quanto os encontrar, terá que usá-los da melhor maneira possível e não apenas em seu benefício, mas também em benefício de seu próximo. O que não devemos fazer é guarda-los, como muitos o fazem, como para não gastá-los ou por subestimar nossa capacidade de seguir em frente trabalhando com as bênçãos recebidas.



Quem não conhece nas Escrituras a Parábola dos Talentos? Onde Deus deu 5 talentos para um; dois para outro e um para uma terceira pessoa. Os dois primeiros pegaram seus talentos e os dobraram, enquanto o último, com um talento, o pegou e enterrou-o, com medo de perde-lo e para entrega-lo quando o Senhor viesse cobrá-lo. “Mau e negligente servo”, disse o Senhor ao condenar esse homem.



E como todos seremos um dia também cobrados para prestarmos contas do que fizemos ou que deixamos de fazer nesta vida, convém então sermos diligentes no uso de todos os dons, talentos e habilidade que recebemos para usarmos nesta longa estrada da vida, fazendo o bem a nós e ao nosso próximo, com as bênçãos de Deus.

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor, membro de

A Igreja de Jesus Cristo

wilsonaquino2012@gmail.com