Debate: Liberdade de imprensa e violência contra jornalistas

Debate acontecerá terça-feira (04)

Na terça-feira (4) às 14h30, no plenário 9, o parlamentares realizam uma audiência pública conjunta sobre o tema “Liberdade de imprensa e comunicação: a cultura de violência contra jornalistas e comunicadores como ameaça aos direitos humanos e à democracia”

As comissões de Direitos Humanos e Minorias, e de Cultura lembram que a violência contra jornalistas não é uma novidade no Brasil. Em 2017 foram registrados 99 casos de agressão, e em 2018 este número aumentou para 135 ocorrências, contra 227 jornalistas, inclusive com o registro de um assassinato.

Foram convidados para o debate o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto; o diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Cristiano Reis Lobato Flores; a diretora interina da ONG Artigo 19, Laura Tresca; a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Maria José Braga; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Também foi convidado representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.