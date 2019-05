Corpo de Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

André Resende/ G1 Velório começou por volta das 5h da manhã

Nesta terça-feira (28), o corpo do cantor Gabriel Diniz chegou por volta das 5h da manhã, ao ginásio de esportes Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa.

Gabriel Diniz ficou conhecido pelo hit “Jenifer”, o cantor morreu na queda de um avião de pequeno porte junto com outras duas pessoas na tarde desta segunda (27).

O velório foi, inicialmente, fechado para familiares e amigos. Segundo o site G1, o cantor Matheus, da dupla Matheus e Kauan, a youtuber e humorista Gkay e Renan da Resenha, também humorista, estavam entre os presentes.

A cerimônia foi aberta ao público, que fazia fila desde a madrugada, às 8h. O sepultamento deverá ser realizado nesta tarde.

A aeronave que transportava o cantor da Bahia para Alagoas, caiu na tarde de segunda no povoado Porto do Mato, em Estância, sul de Sergipe. Após o resgate, o corpo foi liberado às 21h do Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), em Aracaju, e chegou por volta de 3h30 ao aeroporto Castro Pinto, na região da Grande João Pessoa.

Gabriel Diniz tinha 28 anos e nasceu em Campo Grande (MS), mas foi criado em João Pessoa (PB), onde morava, e teve uma banda com amigos da escola. GD como era conhecido, era um astro do forró, mas transitava bem no sertanejo.

O sucesso de GD, veio no segundo semestre do ano passado, com "Jenifer", o grande hit do último verão. A música divertida conta sobre uma mulher encontrada no Tinder, e foi a primeira de Diniz a chegar ao topo das paradas de todo o Brasil.