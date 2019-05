Cantor Gabriel Diniz morre em avião que caiu no Sergipe

Fábio Rocha/TV Globo Os documentos do cantor foram encontrados próximo ao local do acidente.

O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit "Jenifer", faleceu na manhã desta segunda-feira (27), quando o avião de pequeno porte em que estava, caiu em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância (SE), na região Sul de Sergipe. Segundo o Jornal Hoje, os documentos do cantor Gabriel Diniz foram encontrados próximo ao local do acidente.

Segundo o G1, a Polícia Militar informou haver três mortos. Inicialmente, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) havia informado que eram quatro ocupantes na aeronave, que decolou de Salvador.

Ainda segundo o G1, amigos do cantor, que tinha 28 anos, reconheceram o corpo do artista entre as vítimas. A assessoria de imprensa da produtora de Gabriel Diniz confirmou que ele estava no avião. Também foi encontrado o passaporte do cantor perto do local do acidente. Na noite deste domingo (26), ele havia feito um show em Feira de Santana (BA).

O Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Recife e que abrange o estado de Sergipe, irá investigar a queda do avião. A aeronave, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), só pode ser usada para voos de instrução.