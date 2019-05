Bolsonaro vai a pé até a Câmara dos Deputados para homenagear Carlos Alberto de Nóbrega

Reprodução ..

Nesta quarta-feira (29), Jair Bolsonaro surpreendeu, ao deixar o Palácio do Planalto por volta de 9h30 e foi a pé em direção ao Congresso Nacional. Cercado por seguranças, o presidente foi direto para a Câmara dos Deputados onde está sendo realizada uma sessão em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do SBT. Nesta terça-feira (28/5), Nóbrega foi recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Jair Bolsonaro publicou vídeo no twitter onde destacou a satisfação em receber "esta lenda da televisão brasileira que há décadas alegra a todos nós em seu velho e querido banco", do programa a Praça é Nossa.

Ao chegar à Casa de Leis, o presidente questionou ausência do Presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ( Dem/RJ), uma vez que a sessão estava sendo presidida pelo deputado federal Alexandre Frota (PSL/RJ). Ao ser informado pelo parlamentar que Maia estava a caminho da sessão, Jair Bolsonaro destacou que, “ O cidadão aqui merece a presença de todos”.