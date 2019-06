Avianca Brasil tem leilão de ativos retomados pelo Tribunal

Celso Tavares/G1 Suspenso desde o dia 7 de maio, os desembargadores irão analisar outros recursos para garantir a realização do leilão.

Nesta segunda-feira (17), o Colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu, por dois votos a um, pela retomada do leilão de ativos da Avianca Brasil,conforme a assessoria de imprensa do tribunal.

Segundo o G1, o leilão estava suspenso desde o dia 7 de maio, a pedido da Swissport Brasil, que atua com serviços de logística em aeroportos. onde a empresa questionou a legitimidade da venda de direitos de pousos e decolagens ("slots") juntamente com os ativos da companhia.

Também serão analisados pelos desembargadores outros recursos que questionam a legalidade do plano de recuperação judicial da Avianca Brasil. Desta forma, a realização do leilão ainda não está garantida.

Caso a recuperação judicial seja aprovada pelo tribunal, a Avianca Brasil poderá manter o plano de colocar em leilão sete unidades produtivas isoladas (UPIs), com slots (autorizações de pouso e decolagem) nos principais aeroportos brasileiros. Estão credenciadas para participar do leilão três empresas do setor: Azul, Gol e Latam.

Em dezembro de 2018, a Avianca Brasil entrou com pedido de recuperação judicial. O qual foi aprovado pelos credores da companhia aérea em abril.

No final de maio, ainda segundo o G1, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu suspender todas as operações da Avianca Brasil até que a companhia comprove capacidade para manter as atividades em segurança.

No final de 2018, a Avianca, que é a quarta maior companhia aérea do Brasil, acumulava dívida de R$ 493,8 milhões.

A empresa aponta que sua crise econômico-financeira é reflexo da forte recessão econômica enfrentada pelo país desde de 2014, aliada ao aumento do combustível e à variação do câmbio.