Segunda fase da Copa do Brasil tem tabela detalhada divulgada pela CBF

Agência Corinthians Corinthians avançou para segunda fase empatando em 2 a 2 com Ferroviário-CE

Quarenta times ficaram para trás com o fim da primeira fase da Copa do Brasil, entre eles os sul-mato-grossenses Operário FC e Corumbaense. Agora a competição segue com os classificados em mais uma etapa de confrontos em jogo único, com a diferença que agora, em casa do empate, a decisão do classificado será nas cobranças de pênaltis. Nesta sexta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou tabela detalhada da segunda fase que começa na próxima terça (19) e vai até o dia 7 de março.

Entre os classificados, várias certezas e algumas surpresas. Quase todos times da Série A do Brasileiro avançaram, com exceção de um novato. O CSA-AL perdeu por 1 a 0 para o Mixto-MT, time que eventualmente disputa a Série D, e foi eliminado. Outras surpresas foram as quedas do Sport-PE, batido pela Tombense-MG por 3 a 0, o Coritiba-PR, vice-campeão em 2011 e 2012, saiu ao ser derrotado pelo URT-MG por 3 a 2, a Ponte Preta-SP foi eliminada pela Aparecidense-GO, o Moto Club-MA fez 2 a 0 no Vitória-BA e avançou.

Jogos

A segunda fase começa com o confronto regional entre Londrina-PR e Paraná Clube-PR, na terça, no Estádio do Café. No dia seguinte jogam Luverdense-MT e Figueirense-SC no Passo das Emas, Corinthians e Avenida-RS em Itaquera, Serra-ES e Vasco da Gama no Kleber Andrade e o clássico pernambucano entre Santa Cruz-PE e Náutico no Arruda. Na quinta (21), o Criciúma-SC recebe o Oeste-SP e Goiás-GO joga contra o CRB-AL no Hailé Pinheiro.

Na quarta-feira (27), a fase segue com Bragantino-PA e Aparecidense-GO no Estádio Diogão, Foz do Iguaçu-PR e Ceará-CE no ABC, URT e Vila Nova-GO em Patos de Minas, Botafogo e Cuiabá-MT jogam no Engenhão. Na quinta (28), a Tombense recebe o Botafogo-PB no Antônio de Almeida e o Juventude-RS joga contra o América-MG no Alfredo Jaconi.

Na semana seguinte, os últimos jogos. No dia 6 de março, Santa Cruz-RN e Bahia jogam na Arena das Dunas, o Fluminense recebe o Ypiranga-RS no Maracanã e o Mixto enfrenta a Chapecoense-SC na Arena Pantanal. No dia 7 a fase termina com Avaí-SC e Brasil-RS na Ressacada, ABC-RN e Moto Club-MA no Frasqueirão e Santos e América-RN no Pacaembu.