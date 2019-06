Santos derrota Atlético e toma vice-liderança do adversário no Brasileirão

Marcello Zambrana/AGIF/CBF Santos marcou três vezes contra o Galo e tomou do adversário a segunda posição

O Campeonato Brasileiro trocou de vice líder mais uma vez. Neste domingo (9), em disputa direta pela segunda posição, o Santos bateu o Atlético-MG por 3 a 1 e assumiu o posto. Os gols da vitória santista foram marcados por Eduardo Sasha, Jean Mota e Carlos Sánchez, com Alerrandro descontando para o Galo. Com o resultado, o Santos subiu para o segundo lugar da tabela, com 17 pontos. O Galo, com 15, desceu para a terceira posição.

A oitava rodada teve ainda o empate sem gols entre Fluminense e Flamengo, o quarto do fim de semana. De virada, o Botafogo bateu o CSA-AL por 2 a 1 e entrou no G4. A rodada termina nesta segunda-feira (10) com Goiás-GO e Chapecoense-SC no Serra Dourada.

O jogo

Na Vila Belmiro, com mais posse de bola e criando jogadas mais efetivas, o Santos abriu dois gols de vantagem sobre o Atlético-MG ainda no primeiro tempo, mas o gol demorou para sair. Aos 38 minutos. Jean Mota cobrou falta, e Eduardo Sasha subiu para desviar de cabeça, tirando a bola do alcance de Victor. Depois, aos 49, Jean Mota cobrou pênalti e ampliou para o time da casa. O time mineiro não levou perigo em nenhum momento para o Santos.

Na volta do intervalo, o Galo pareceu mais atento. Aos cinco minutos, Patric recebeu cruzamento de Luan e tentou finalizar, mas foi travado por Soteldo. Depois, Ricardo Oliveira cabeceou com perigo e viu Éverson fazer a defesa para o Santos. Aos 24 minutos, o Peixe quase ampliou com Jean Mota, que acertou a trave. No lance seguinte, o Atlético respondeu com gol de Alerrandro, que chutou cruzado e descontou. A reação mineira não demorou muito. Aos 36, Carlos Sánchez cobrou falta no ângulo e marcou o terceiro do Peixe, fechando o placar na Vila.