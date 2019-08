Remo vence São José e entra na briga pelo G4 do Grupo B

Twitter Oficial/Clube do Remo Vitória em casa deixa o Remo na briga pelo acesso no Grupo B

Em confronto direto pelo Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo-PA e São José-RS entraram em campo nesta sexta-feira (16), no estádio Mangueirão, em Belém. Com apoio da torcida, com mais de 27 mil torcedores nas arquibancadas, o Leão dominou a partida e derrotou os gaúchos pelo placar de 2 a 0. Zotti e Neto Baiano, de pênalti, fizeram os gols dos donos da casa.

Com a vitória, o Remo foi aos 26 pontos conquistados, ultrapassou o São José e vai dormir na terceira colocação da chave. O Zequinha, com 25 pontos, está na quinta posição. Na 18ª e última rodada desta primeira fase, o Remo irá enfrentar o arquirrival Paysandu, enquanto o São José pega o Volta Redonda (RJ). Ambas as equipes têm chances de avançar.

O jogo

A etapa inicial teve um controle absoluto dos donos da casa, mas foi o São José que levou perigo primeiro. Logo aos cinco minutos, em bola levantada na área, Eduardo Ramos tenta cortar a bola e quase manda para o próprio gol. A partir daí, o Remo foi quem criou as melhores oportunidades. Aos 20, Zotti cruzou na cabeça de Marcão, que desviou na primeira trave e fez a bola explodir no poste. Dez minutos depois, foi a vez de Gustavo Ramos tentar, dessa vez de fora da área. O atleta arriscou e mandou um chute forte, mas a bola passou ao lado do gol.

Depois das conversas no vestiário, o jogo voltou como no primeiro tempo, com o Leão tomando iniciativa. E não demorou muito para o time paraense sair na frente. Aos 12 minutos, Zotti tentou alçar bola na área, mas sem com que ela desviasse em ninguém, acabou entrando direto no gol e inaugurando o marcador em Belém. Quando o São José ensaiava uma pressão para buscar o empate no abafa, o Remo marcou o segundo. Neto Baiano foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio centroavante foi para cobrança e não perdoou, ampliando o placar dando números finais ao jogo.