Pratas da casa brilham e Corumbaense vence Aquidauanense no Arthur Marinho

Leonardo Cabral/Diário Corumbaense Vitória em casa coloca o Corumbaense na vice-liderança do Estadual

A disputa pela liderança do Campeonato Estadual ganhou mais um concorrente na abertura da sétima rodada. Neste sábado (16), o Corumbaense venceu o Aquidauanense por 3 a 1 e chegou aos 13 pontos, junto com o líder Águia Negra e o Comercial. A vitória teve sabor especial com a participação decisiva de jogadores formados nas categorias de base do clube. Romarinho marcou dois gols e o jovem Pato, de 17 anos, completou o placar, com Agnaldo descontando para o Azulão.

A partida valia posição no G4 do Estadual e o Corumbaense, que precisava da vitória para ficar na frente do adversário, abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Romarinho aproveitou cruzamento de Aleksandro para bater firme e bater Diego fazendo 1 a 0, placar do primeiro tempo.

Na etapa final o Aquidauanense voltou melhor e, de tanto insistir, chegou ao empate aos 35 minutos, com Agnaldo cobrando pênalti. Cinco minutos depois, o pênalti foi a favor do Carijó e Romarinho assumiu a responsabilidade da cobrança, deslocando Diego. O placar foi fechado com outro prata da casa. Nos acréscimos, Pato, que havia entrado no lugar de Juninho, marcou o terceiro gol, garantindo a vitória em casa.

Na próxima rodada, o Corumbaense volta a jogar em casa, desta vez contra a SER Chapadão no sábado (23). No dia seguinte, o Aquidauanense vai à Campo Grande enfrentar o Operário FC, no jogo da TV.