Palmeiras goleia Fortaleza e começa Brasileirão dividindo liderança

Agência Palmeiras Autor de dois gols, Zé Rafael comemora o segundo deles com Deyverson e Dudu

Atual campeão do Brasileirão, o Palmeiras começou a competição dando o recado de que vai ser difícil deixar passar a sua 11ª primeira conquista. Em São Paulo, no jogo que marcou a abertura oficial, o Verdão goleou o Fortaleza-CE, campeão da Série B, por 4 a 0 e divide a primeira posição com o Ceará-CE, outro que venceu pelo mesmo placar. Zé Rafael, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do contundido Ricardo Goulart, foi o nome do jogo com dois gols e uma assistência. Marco Rocha e Bruno Henrique completaram os gols verdes.

Com muita chuva durante toda a tarde e durante a partida, o público no Allianz Parque ficou aquém do esperado e da média histórica do Palmeiras em casa. Sem dar chances ao Tricolor cearense, o time paulista dominou as ações do primeiro tempo e foi para o intervalo com a vitória parcial de 1 a 0. O gol que abriu o placar foi marcado por Zé Rafael, aos 16 minutos. Após cruzamento de Diogo Barbosa, o meia finalizou firme para colocar os mandantes na frente.

Sem diminuir o ritmo, o Palmeiras voltou do intervalo pressionando no campo de ataque. A vantagem não demorou muito para ser ampliada. Aos 13 minutos, Marcos Rocha aproveitou cruzamento de Zé Rafael e fez 2 a 0. O Fortaleza teve a chance de descontar aos 21 minutos, mas Osvaldo parou duas vezes nas luvas de Weverton. Aos 25, Zé Rafael repetiu a dose e, após desvio de Dudu, balançou as redes novamente, 3 a 0. O primeiro triunfo palmeirense na edição 2019 foi sacramentado por Bruno Henrique aos 45 minutos.

Outros jogos

O domingo completou a primeira rodada do Brasileirão sem empates. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Santos por 2 a 1. O Bahia-BA, na Fonte Nova, venceu o Corinthians por 3 a 2. Outra goleada aconteceu em Curitiba, com o Athletico-PR fazendo 4 a 1 no Vasco da Gama. No Maracanã, o Goiás-GO, de volta à Série A, surpreendeu o Fluminense e venceu por 1 a 0.