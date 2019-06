Palmeiras bate Athletico e segura vantagem na liderança do Brasileirão

Agência Palmeiras Verdão teve dificuldades com Athletico, mas melhorou no segundo tempo e marcou gol em cobrança de pênalti

A liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro segue garantida. Neste sábado (8), na sequência da oitava rodada, o Verdão teve dificuldades, mas venceu o Athletico-PR por 1 a 0, gol de Raphael Veiga cobrando pênalti no segundo tempo. Agora com 19 pontos, o atual campeão segue sem poder ser alcançado pelos concorrentes mais próximos e ainda aguarda e a confirmação ou não da vitória sobre o Botafogo. O caso será analisado pelo STJD dia 18 de junho. Se confirmada, a vantagem aumenta com mais três pontos.

O resultado aumenta a série invicta do Palmeiras, agora com nove vitórias seguidas entre as competições que disputa. Além disso, ampliou sua sequência de invencibilidade no Brasileirão, com 31 duelos sem perder – terceira maior marca na história da competição, atrás apenas de Santa Cruz (35 jogos) e Botafogo (42 jogos). O recorde alviverde pertencia ao time da Segunda Academia, que ficou 26 partidas sem sofrer revés no Brasileiro, entre 1972 e 1973.

O jogo

Jogando no Allianz Parque com apoio de mais de 37 mil torcedores, o Palmeiras pressionou o adversário nos primeiros instantes da partida e quase abriu o placar aos cinco minutos, quando Dudu recebeu de Lucas Lima e chutou com perigo. Depois, o Athletico melhorou a troca de passes e também criou boas chances. Aos 12, Nikão cobrou falta e obrigou o goleiro Weverton a fazer boa defesa. O jogo seguiu equilibrado, com mais duas boas oportunidades para cada lado. O Verdão quase marcou no cabeceio de Deyverson, que foi por cima do gol, e o Furacão ficou perto de ficar na frente no chute rasteiro de Nikão, que foi desviado pelo goleiro.

Na volta do intervalo, o Palmeiras criou as melhores chances de gol, mesmo com o Athletico tendo a maior posse de bola. Aos oito minutos, Dudu cruzou da direita, e a bola sobrou para Zé Rafael, que acabou chutando para fora. Depois, o goleiro Santos defendeu a finalização de Deyverson. Aos 32, Márcio Azevedo derrubou Dudu dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti. Raphael Veiga cobrou no centro do gol para fazer 1 a 0 para o Verdão. O Furacão ainda teve chance de empatar, aos 37, quando Léo Cittadini finalizou quase sem ângulo e viu Weverton fazer boa defesa e garantir mais uma vitória verde.

Outros jogos

A oitava rodada teve outros jogos no sábado. No Mineirão, Cruzeiro e Corinthians fizeram jogo morno e empataram sem gols, mesmo placar dos joghos entre Ceará-CE e Bahia-BA no Castelão e ainda Avaí-SC e São Paulo na Ressacada. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Fortaleza-CE por 1 a 0, gol de Pepê já aos 44 minutos do segundo tempo.

Classificação

A rodada segue neste domingo com mais três jogos e um último na noite de segunda. Por enquanto a classificação tem o Palmeiras na frente com 19 pontos e único invicto na competição. O Atlético-MG é segundo com 15 e o Bahia subiu, provisoriamente, para terceiro com 14, junto com o Santos. O Flamengo, com 13 pontos, saiu do G4 e é quinto, junto com internacional e São Paulo. Na zona de rebaixamento estão Fluminense, Vasco da Gama e CSA-AL, todos com seis pontos e o lanterna Avaí, com quatro.