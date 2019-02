Operário AC e ABC ficam no empate em Itaporã pelo Estadual

Noé Faria Empate em Itaporã foi ruim para os dois times que seguem na zona de degola

Faltou pouco para acontecer a primeira vitória do Operário AC, de Dourados, no Campeonato Estadual. Neste domingo (17), pela sétima rodada, o Tigre enfrentou o ABC em Itaporã e vencia por 1 a 0 até os 47 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. O resultado foi ruim para os dois times que seguem na zona de rebaixamento.

Os lances relevantes da partida no Estádio Chavinha ficaram para o segundo tempo. Aos 16, Luiz, do ABC foi expulso e, no lance seguinte, Dogão abriu o placar, colocando o OAC na frente. Perto do fim, o ABC teve um pênalti a seu favor, lance que gerou a expulsão do zagueiro Dogão. Na cobrança, Marcelinho tirou do goleiro Lyon, igualando e fechando o placar em 1 a 1.

Na nona posição, o ABC tem sete pontos e joga na próxima rodada contra o Urso, domingo, em Mundo Novo. O Operário AC é penúltimo colocado com apenas dois pontos e joga na quarta contra o Novo FC, lanterna, em Campo Grande, partida atrasada da terceira rodada.

Outros jogos

A sétima rodada começou no sábado com as vitórias do Comercial sobre o Sete por 2 a 0 e do Corumbaense sobre o Aquidauanense por 3 a 1. Também no domingo, Serc e Urso empataram sem gols em Chapadão do Sul. No Morenão, o Operário FC bateu o Novo por 2 a 0, gols de Emerson Santos e Jorginho. Águia Negra e Costa Rica jogaram em Rio Brilhante e o líder venceu de virada por 2 a 1. Muller abriu o placar para os visitantes, mas dois gols de Guilherme no segundo tempo definirem a partida.