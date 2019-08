Na estreia de Ceni, Cruzeiro vence líder Santos no Mineirão

Vinnicius Silva/Cruzeiro EC Fred foi o destaque do Cruzeiro, marcando o primeiro gol e dando o passe para o segundo

A estréia de Rogério Ceni no Cruzeiro não poderia ser melhor. Neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Raposa recebeu o Santos e, aproveitando o fato de jogar com um atleta a mais durante praticamente o tempo todo, bateu o líder por 2 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Fred no primeiro tempo e Thiago Neves no segundo marcaram os gols em Belo Horizonte, que fizeram o Cruzeiro chegar aos 14 pontos, agora na 16ª posição. O Santos, com 32 pontos, segue na liderança, dois pontos à frente de Flamengo e Palmeiras, os seguidores diretos.

O jogo

Com um jogador a mais desde os três minutos de bola rolando, após expulsão do zagueiro alvinegro Gustavo Henrique, o Cruzeiro dominou o primeiro tempo da partida. A equipe celeste teve boas chances para abrir o marcador com Dodô, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves, mas Éverson apareceu bem para salvar o Santos nas três oportunidades.

O duelo parecia se encaminhar para o intervalo com o placar zerado até que, aos 43, a Raposa enfim passou pelo arqueiro do Peixe. Thiago Neves achou Fred dentro da área, o atacante dominou bonito e bateu direto para o fundo das redes. Nos acréscimos, o Thiago Neves novamente esbarrou em grande defesa de Éverson, aos 46. Na sequência, o Santos chegou pela primeira vez em boa finalização de Sánchez, mas Fábio evitou o gol de empate.

Na etapa complementar, o Cruzeiro manteve o ritmo e precisou de apenas um minuto para ampliar a contagem. O embate entre Thiago Neves e Éverson voltou a acontecer, mas dessa vez com um final feliz para o meia da Raposa, que soltou o pé de fora da área e viu a bola morrer no cantinho da meta santista. E os mineiros queriam mais. David, aos dois, quase fez o terceiro. Na sequência, Henrique e Orejuela também pararam no arqueiro do Peixe. Na marca dos 24, Pedro Rocha pegou uma sobra dentro da pequena área e mandou por cima do gol. A Raposa ainda teve mais duas oportunidades, mas nem Fred nem Pedro Rocha conseguiram aumentar a vantagem do time da casa.