Inscrições para 1ª Corrida do Leão terminam dia 06

Divulgação Serão quatro modalidades

As inscrições para a 1ª Corrida do Leão terminam nesta quinta-feira, dia 06. O evento é organizado em comemoração aos 50 anos da Secretaria Especial da Receita Federal, e acontece no próximo domingo, 09 de junho. A competição será no Parque dos Poderes, com largada às 8h, em frente à sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site.

Serão quatro modalidades. Duas para o público geral, de caminhada com percurso de 10km, e corrida com percurso de 5km. As outras duas são apenas para os servidores da Secretaria Especial, sendo uma modalidade de 5km e outra de 10km.

Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição, o atleta vai liberar sua participação na corrida e, em seguida, receberá o kit da corrida, contendo número de peito, chip individual e intransferível, camiseta do evento e brindes dos apoiadores. A entrega do material será realizada entre os dias 06 e 08 de junho. O horário ainda será definido pela organização.

Todos os competidores que completarem a corrida em conformidade com o regulamento, receberão medalha de participação. Também haverá cerimônia de premiação no pódio após o término da corrida para os três primeiros campeões (masculino e feminino) da etapa.

A 1ª Corrida do Leão é realizada pela Receita Federal em parceria com a Fundesporte, Sanesul e Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip).

A sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil está localizada na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 3, Bairro Jardim Veraneio, Campo Grande-MS.