Goiás fecha rodada do Brasileirão com vitória sobre Chapecoense

Heber Gomes/AGIF/CBF Com vitória, Goiás entra na parte de cima da classificação e começa a mirar o G4

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (10). Em Goiânia, o Goiás-GO recebeu a Chapecoense-SC e venceu por 3 a 1 e se firma na zona intermediária da classificação. Com uma partida a menos que os adversários diretos, o time esmeraldino subiu para nona posição, com 12 pontos e passa a mirar até o G4, três pontos à frente. A Chape, com sete, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O jogo

Com equilíbrio no primeiro tempo no Serra Dourada, os times apostaram na velocidade. O Goiás saiu na frente aos 35 minutos, quando Kayke deslocou o goleiro Tiepo e chutou rasteiro no canto direito do gol. A Chapecoense deixou tudo igual aos 43, com Rafael Pereira. Após cobrança de falta de Camilo, o zagueiro apareceu por trás da zaga goiana e cabeceou para o gol.

Na volta do intervalo, o Esmeraldino mostrou muito mais intensidade na criação das jogadas e ficou perto de marcar com Rafael Vaz, travado por Gum, com Michael, que finalizou pelo lado esquerdo do gol, e com Giovanni Augusto, que ficou na cara do goleiro Tiepo, mas chutou em cima do zagueiro Gum. A pressão continuou até que, aos 32 minutos, Jefferson aproveitou passe de Giovanni Augusto e mandou cruzado para fazer 2 a 1. Já nos acréscimos, Kayke ampliou de pênalti para o Goiás e deu números finais à partida.

