Fluminense vence Grêmio em jogo de nove gols e virada espetacular

Pedro H. Tesch/AGIF/CBF Grêmio saiu na frente, mas o Fluminense saiu vencedor da partida com incríveis nove gols

O Brasileirão completou a terceira rodada neste domingo (5) e a marca de “melhor jogo do campeonato” dificilmente terá outro dono. Grêmio e Fluminense se enfrentaram em Porto Alegre e, depois de começar perdendo por 3 a 0, o Tricolor Carioca virou e venceu por 5 a 4, depois de virara para 4 a 3 e levar o empate. Apesar do resultado adverso, até a torcida gremista aplaudiu após o apito final.

O jogo

O primeiro tempo não poderia ter sido diferente e foi movimentado e cheio de gols. Jogando em casa, o Grêmio se lançou ao ataque e abriu o placar logo aos cinco minutos. Cortez cruzou para André estufar as redes e dar início a contagem na Arena. Os gaúchos não se acomodaram com a vantagem e continuaram no ataque. O segundo gol veio aos 12. Everton mostrou, que além dos pés, sabe usar a cabeça e, após novo cruzamento na área, ampliou a vantagem gremista. O domínio dos mandantes seguiu até os 30 minutos e ainda deu tempo para Jean Pyerre fazer o terceiro depois de ótima troca de passe do Imortal. Do outro lado, o Fluminense deu início a uma reação espetacular aos 38 minutos com Yony González. Dois minutos depois, Luciano aproveitou uma falha do goleiro Júlio César mandou para o gol, fechando a etapa em 3 a 2.

Não teve intervalo que esfriasse a partida e o segundo tempo continuou a todo vapor. Com menos de dois minutos de bola rolando, os cariocas quase chegaram ao empate com Bruno Silva e Matheus Ferraz, mas Júlio César se redimiu do erro do final da primeira etapa e salvou o Grêmio. A insistência do Flu surtiu efeito na marca dos nove minutos. Depois de cobrança de falta na área, Luciano cabeceou, Júlio César defendeu mais uma, só que no rebote Matheus Ferraz não perdoou deixando tudo igual em Porto Alegre. Já aos 26, Pedro, de pênalti, colocou o Fluminense na frente pela primeira vez no jogo: 4 a 3. Mesmo com a surpreende virada carioca, o Imortal não desanimou e chegou ao empate com Kannemann, aos 38. E ainda teve tempo para mais. Nos acréscimos, Yony González aproveitou uma sobra na área para fazer o segundo dele e sacramentar uma vitória heroica dos cariocas por 5 a 4.