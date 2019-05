Fluminense e Botafogo fazem primeiro clássico do Brasileirão

Jotta de Mattos/AGIF/CBF Fogão busca mais uma vitória para entrar no G4, enquanto o Fluminense vice bom momento após virada no Sul

O Campeonato Brasileiro tem o seu primeiro clássico regional neste sábado (11). Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã, às 15h (MS), pela quarta rodada. Mandante da partida, o Tricolor tem apenas uma vitória em três jogos e ocupa a 13ª colocação. O Glorioso teve um início superior ao do rival na competição e está no sexto lugar, com seis pontos. Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB) apita o jogo, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo. O árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Flavio Rodrigues de Souza, os três últimos de São Paulo.

A esperança de vitória do Fluminense passa pelos pés de Luciano. O atacante vive bom momento, é o artilheiro do clube na temporada, com 13 gols. O goleador tricolor encara o clássico desta noite como uma final de campeonato. “Confiança a gente adquiriu já depois da vitória contra o Grêmio, foi importante, mas a gente trata todos os jogos como decisões e amanhã temos outra decisão contra o Botafogo. A gente espera dar o melhor para sair com os três pontos, adquirir cada vez mais confiança e melhorar a performance em campo”, declarou o jogador.

Contratado para comandar o Fogão no Campeonato Brasileiro, Eduardo Barroca terá um sentimento especial quando a bola rolar nesta noite. Será o primeiro clássico dele como treinador de uma equipe profissional. “É bastante especial. Sou um carioca de Del Castilho e na minha infância isso sempre me estimulou muito para seguir o caminho que trilho hoje. Quando começa o jogo isso fica de lado. Estou muito feliz por estar no Botafogo tendo essa oportunidade, mas muito concentrado para alcançar os objetivos. O foco agora está canalizado para tudo isso que eu falei”, acrescentou o técnico.

Outros jogos

A quarta rodada começa neste sábado com outros dois jogos. Em Itaquera, às 18h (MS), Corinthians e Grêmio jogam em busca de regularidade na competição. O Timão está no meio da tabela com uma vitória, uma derrota e um empate enquanto o Tricolor está ainda pior. Sem vencer nenhum dos três jogos, conquistou apenas um ponto e figura na zona de rebaixamento. No Serra Dourada, às 20h (MS), o Goiás-GO recebe o Ceará-CE. No domingo acontecem outras sete partidas, começando com Flamengo e Chapecoense-SC, às 10h (MS), no Maracanã.