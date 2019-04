Flamengo bate Cruzeiro de virada na estreia no Brasileirão

Thiago Ribeiro/AGIF/CBF Flamengo levou a melhor no primeiro duelo contra favorito ao título brasileiro

Flamengo e Cruzeiro são apontados como alguns dos favoritos para conquistarem o Campeonato Brasileiro e o duelo entre eles, já na primeira rodada, terminou melhor para o time carioca. Com dois gols de Bruno Henrique e outro de Gabriel, o Mengão, de virada, venceu por 3 a 1, começando o Brasileirão com os primeiros três pontos contra um adversário direto pelo título.

O jogo

No Estádio do Maracanã, as defesas de Flamengo e Cruzeiro tomaram conta do jogo. Sem encontrar os espaços no ataque, as equipes criaram pouco. No entanto, quando as chances apareceram os atacantes não perdoaram. Aos 39, Fred deu passe em profundidade para Pedro Rocha, que tocou na saída do goleiro César abrindo o placar para a Raposa. A vantagem celeste durou pouco e o empate rubro-negro veio logo no minuto seguinte. Everton Ribeiro cruzou e Bruno Henrique desviou para o fundo das redes, fechando o primeiro tempo em 1 a 1.

Na volta do intervalo, a partida ganhou em movimentação. Na marca dos dez minutos quase veio a virada carioca, Gabriel aproveitou uma falha da defesa e mandou uma bomba rente à meta cruzeirense. Aos 21, Bruno Henrique apareceu de novo para o Fla. O camisa 27 aproveitou uma sobra na área e mandou no canto do goleiro para colocar o time da casa no comando do placar. Já aos 40 minutos, o Rubro-Negro passou a ter um jogador a mais em campo após expulsão de Murilo. Em vantagem numérica, o Flamengo chegou ao terceiro. Bruno Henrique finalizou, Fábio defendeu e, no rebote, Gabriel mandou para o gol, fechando o placar de 3 a 1.

Outros jogos

O Brasileirão começou com a vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 2 a 0, gols de Everton e Hudson. Na Arena Condá, com dois gols de Everaldo, a Chapecoense-SC venceu o Internacional por 2 a 0 e no Independência, o Atlético-MG fez 2 a 1 no Avaí-SC, gols de Fábio Santos e Ricardo Oliveira, com Brizuela descontando para os catarinenses.