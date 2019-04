Em jogo de quatro gols, Santa Cruz arranca empate no final contra o Treze

Paulo Paiva/Agif Gol nos acréscimos evitou a derrota do Santa Cruz em casa na estreia da Série C

O Santa Cruz estreou no Campeonato Brasileiro Série C nesta segunda-feira (29) diante de seus torcedores no Arruda e precisou mostrar reação para buscar o empate nos acréscimos do jogo após estar perdendo de 2 a 0 para o Treze-PB.



O primeiro gol dos visitantes aconteceu logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Gil arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Anderson.



O gol deu força para o Treze que seguiu pressionando e chegou ao segundo gol aos 23 minutos. De cabeça, Eduardo completou o cruzamento de Gil e balançou as redes, 2 a 0.



O Santa Cruz só foi reagir na etapa final. E nos minutos finais. Aos 39 minutos, o Tricolor descontou com Neto Costa, de cabeça, 2 a 1. O gol animou os donos da casa, que foram para cima, assustaram com Charles de fora da área, aos 45 minutos, e arrancaram o empate em 2 a 2 nos acréscimos com Guilherme. Fim de jogo: 2 a 2.



Com o resultado, as duas equipes terminam a rodada na zona intermediária do Grupo A que tem as lideranças de ABC, Imperatriz e Sampaio Corrêa, todos com três pontos.



A segunda rodada começa no próximo sábado com jogos nos dois grupos. Porém, Treze e Santa Cruz voltam a campo apenas no domingo. Os paraibanos recebem a ABC às 15h (de MS) e o Santa visita o Ferroviário-CE às 17h.