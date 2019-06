Cristiane brilha e Brasil estreia na Copa com 3 a 0 na Jamaica

Assessoria/CBF Cristiane (11) marcou os três gols da vitória brasileira na estréia na Copa do Mundo

O Brasil não teve a Marta na estreia da Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas teve Cristiane. Neste domingo (9), em Grenoble, na França, pela primeira rodada do Grupo C, a Seleção Brasileira fez 3 a 0 na Jamaica, com três gol da atacante do São Paulo e começa na liderança da chave. No outro jogo da primeira rodada, a Itália surpreendeu a favorita Austrália e, de virada venceu por 2 a 1 em Valenciennes. Kerr abriu o placar para as Matildas e Bonansea marcou os dois gols da Azurra, o segundo aos 49 minutos do segundo tempo.

Com os resultados, a liderança do grupo é dividida entre Brasil e Itália, com três pontos, com vantagem brasileira no saldo de gols. Austrália e Jamaica não pontuaram. Na segunda rodada, Austrália e Brasil jogam quinta-feira (13), em Montpellier, às 12h (MS). No dia seguinte, em Reims, jogam Jamaica e Itália.

O Jogo

Com uma atuação segura desde o início, as brasileiras tomaram conta do jogo e foram criando e desperdiçando oportunidades de marcar. Logo nos primeiros minutos, o Brasil chegou perto com Thaisa, que finalizou para o gol, mas a zaga desviou. Depois, aos sete, Andressa Alves deu ótimo passe para Debinha, que avançou, tentou driblar a excelente goleira Schneider, que desviou a bola com a mão e salvou a Jamaica. A pressão da Canarinho seguiu e, aos 15, o primeiro gol foi marcado. Andressa Alves cruzou na medida para Cristiane cabecear no canto de Schneider.

Aos 24, Debinha recebeu de Andressa e chutou forte, vendo a goleira adversária fazer boa defesa. Depois foi a vez de Bárbara mostrar segurança no gol. Shaw arrancou pela direita e soltou uma bomba de pé direito, que a arqueira brasileira desviou para escanteio. Aos 37 a melho chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Andressa Alves cobrou mal e viu Schneider ir no canto certo para fazer a defesa e evitar o segundo gol brasileiro.

A pressão brasileira seguiu na volta do intervalo e o segundo gol saiu logo aos quatro minutos. Andressa Alves cruzou na pequena área, e a bola sobrou para Cristiane, livre, escorar para o gol. A bola ainda foi desviada pela zagueira Plumer, mas a arbitragem confirmou o gol, para festa de Marta que estava no banco de reservas. Aos 18, em jogada individual, Cristiane foi derrubada na linha da meia lua da área. A camisa 11 cobrou a com categoria e viu a bola explodir no travessão antes de cruzar a linha de gol para fazer 3 a 0.

Logo depois, o técnico Vadão promoveu as entradas de Geyse e Ludmila, que permaneceram no ataque. A camisa 23 obrigou Schneider a fazer boa defesa aos 32 minutos, e Ludmila quase marcou aos 34. Administrando o resultado até o fim, o Brasil confirmou a boa vitória na estreia do Mundial.