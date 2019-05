Corumbaense estreia na Série D contra o Palmas neste sábado

Divulgação/Corumbaense FC Com base do elenco mantida e novas peças, Carijó quer apagar a irregularidade do Estadual

A Série D do Campeonato Brasileiro começa neste sábado para o Corumbaense, um dos representantes sul-mato-grossenses na competição. O Carijó recebe neste sábado, às 17h, o Palmas-TO no Estádio Arthur Marinho. Vice campeão estadual em 2018, resultado que lhe garantiu a vaga no Brasileiro, mas sem passar das quartas de final esse ano, o Corumbaense aposta em boa campanha para minimizar os tropeços do primeiro semestre. O árbitro do jogo será Antônio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Magno Arantes Lira e Augusto Magno de Ramos, todos de Minas Gerais.

Apesar da campanha irregular no Campeonato Estadual, o técnico Zé Humberto e boa parte do elenco foram mantidos. Entre as baixas estão o goleiro Adilson Jr, o meia Frankilin e o atacante Alexsandro, com outras propostas, pediram rescisão contratual e deixaram Corumbá. Para repor as peças e reforçar o grupo, jogadores que se destacaram no Estadual foram procurados. O zagueiro Jaime e o volante Peterson, vice-campeões pelo Aquidauanense, e o goleiro Renan, da Serc, foram contratados. O volante Wesley Mutuca, que já passou por Corumbá em outros anos, retornou.

Para a torcida, o mais importante foi a permanência do atacante Romarinho. Formado nas categorias de base do clube, foi o principal destaque do clube no Estadual, marcando oito gols, terminando entre os principais artilheiros.

Corumbaense e Palmas estão no Grupo A10, composto também por Iporá-GO e Sinop-MT. Esses dois se enfrentam neste domingo (5), às 14h30 (MS), no Estádio Francisco Ferreira, em Iporá.

A Série D do Brasileiro conta com 68 clubes divididos em 17 chaves com quatro participantes cada na primeira fase que vai até 9 de junho. Todos os melhores colocados de cada grupo passam de fase, enquanto os dois piores segundos colocados ficam de fora da fase seguinte, quando começam os confrontos eliminatórios com 32 participantes. Os quatro semifinalistas garantem acesso à terceira divisão nacional.