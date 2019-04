Coritiba estreia na Série B com vitória sobre a Ponte Preta

Gabriel Machado/AGIF/CBF Autor dos dois gols, Rodrigão homenageia Dirceu Krüger, o "Flecha Loira"

A primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na noite desta segunda-feira (29) com vitória do Coritiba-PR em homenagem póstuma à um dos seus maiores ídolos. Dirceu Krüger, o “Flecha Loira”, faleceu na última quinta-feira e teve seu nome cantado pelor torcedores durante a vitória sobre a Ponte Preta-SP por 2 a 0, gols do artilheiro Rodrigão.

Após belas homenagens no Estádio Couto Pereira, o Coritiba imprimiu um ritmo acelerado e pressionou a Ponte Preta. Valorizando a posse de bola, a Macaca conseguiu segurar o ímpeto inicial dos donos da casa até aparecer o faro de gol apurado do artilheiro Rodrigão. Aos 19 minutos, o atacante cobrou pênalti com força e colocou o Coxa na frente, 1 a 0. Aos 36, o camisa 9 cortou dois marcadores ao invadir a área e tocou na saída do goleiro para balançar as redes novamente, 2 a 0.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta tentou controlar as ações em busca da reação. Com vantagem no placar, o Coritiba passou a apostar nos contra-ataques e continuou levando perigo com Rodrigão, que acertou o travessão e por pouco não emendou um "hat-trick". A Macaca também ficou muito perto de descontar, aos 29 minutos, mas Thalles acertou a trave em cobrança de pênalti. Apesar de ficar mais com a bola nos pés, o time paulista encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo dos mandantes, que garantiram os três pontos na estreia.