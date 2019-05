Corinthians vence São Paulo e alcança G4 do Brasileirão

Agência Corinthians Pedrinho marcou o gol da vitória em Itaquera e colocou o Timão no G4

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro manteve uma escrita. O São Paulo nunca ganhou uma partida em Itaquera e, por enquanto, vai continuar assim. Neste domingo (26), o Corinthians recebeu o Tricolor e venceu por 1 a 0, gol de Paulinho ainda no início do jogo. O resultado levou o Timão à entrar no G4, com 11 pontos, junto com o próprio São Paulo e o Santos.

No primeiro tempo, o Corinthians começou melhor e logo aos seis minutos abriu o placar. Pedrinho recebeu na entrada da área, arriscou o chute e, após um desvio, a bola passou pelo goleiro Thiago Volpe, batido no lance. Mesmo com o gol, o Corinthians não se fechou e seguiu levando perigo ao time são paulino. Aos 31 minutos, Ralf arriscou de longe, mas a bola ficou nas mãos de Tiago Volpi. Urso também era presença alvinegra no ataque. Aos 37, Urso deu chapéu e emendou um chute de longe, que novamente foi defendido pelo arqueiro do São Paulo.

Na volta do intervalo, o duelo paulista teve poucas emoções. Mesmo com mais tempo de posse de bola, o Tricolor não conseguiu transformar o domínio em gol. Do outro lado, o Corinthians continuou com uma forte marcação durante toda a etapa complementar e segurou o resultado até o apito final.

Outros jogos

A sexta rodada teve neste domingo ainda vitórias do Flamengo sobre o Athletico-PR por 3 a 2, com o gol da vitória carioca, marcado por Rodrigo Caio, já aos 50 minutos do segundo tempo. Pelo mesmo placar, o Bahia-BA venceu o Fluminense na Fonte Nova. No Mineirão, o Cruzeiro foi surpreendido e perdeu para Chapecoense-SC por 2 a 1. Empates entre Santos e Internacional sem gols e entre Fortaleza-CE e Vasco da Gama em 1 a 1. A rodada termina nesta segunda-feira, 19h (MS), com CSA-AL e Goiás-GO em Maceió e Avaí-SC e Ceará-CE na Ressacada.

A liderança é do Palmeiras com 16 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o segundo colocado Atlético-MG. Corinthians, São Paulo e Santos, nesta ordem, estão juntos com 11 pontos. Na zona de rebaixamento estão Grêmio com cinco pontos, Avaí, CSA e Vasco, todos com três pontos.