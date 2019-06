Corinthians pressiona, mas Flamengo marca no fim e avança na Copa do Brasil

Thiago Ribeiro/Agif Rodrigo Caio fez no final e levou o Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (4), no Maracanã, o time carioca recebeu o Corinthians no jogo de volta e voltou a vencer por 1 a 0 com gol de Rodrigo Caio nos minutos finais. O adversário da próxima fase sairá em sorteio na segunda-feira.



Precisando vencer a qualquer custo e sem poder contar com Pedrinho e Vital na seleção olímpica e também Fágner que se machucou e já se apresentou à seleção principal, o técnico do Corinthians Fábio Carille optou por um meio-campo mais armador com Jadson e Sornoza jogando juntos.



O resultado da nova escalação foi de um primeiro tempo brilhante do time paulista que soube marcar os jogadores do Flamengo e criar várias situações de gols. Na melhor delas, Ralf acertou um chute de quase 120 km/h de fora da área e a bola explodiu no travessão em um rebote de um escanteio. O Timão ainda fez Diego Alves trabalhar em chutes de Clayson e Sornoza, mas também viu Cássio fazer boas defesas em lances com Gabigol e Everton Ribeiro.



O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo, mas foi o Corinthians que teve a melhor chance de marcar aos 9 minutos quando Vágner Love recebeu na entrada da área e chutou forte para nova grande defesa de Diego Alves. Pouco tempo depois, Bruno Henrique respondeu pelo alto e cabeceou um cruzamento na área do Corinthians que acertou a trave.



O Corinthians se lançou ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis e Carille colocou três centroavantes em campo: Vágner Love, Gustagol e Boselli. Além de Jadson e Clayson e Régis na armação. Mas foi o Flamengo quem chegou ao gol. Aos 42, Everton Ribeiro cruzou a bola na segunda trave e Rodrigo Caio entrou sozinho para tocar a bola e vencer Cássio. O lance precisou ser revisado pelo VAR para a confirmação de posição legal do defensor.



Mesmo com o gol que obrigaria o Timão a virar o jogo para seguir para os pênaltis, Boselli arriscou do meio-campo e por pouco não fez um gol antológico. A bola bateu no travessão e saiu. Ainda deu tempo para Jadson pegar cruzamento de primeira e carimbar a trave de Diego Alves no final. Mas o placar ficou em 1 a 0 e garantiu os cariocas nas quartas.