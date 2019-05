Corinthians e Flamengo se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil

Agência Corinthians Em 2018, na semifinal, Corinthians e Flamengo se enfrentaram com vantagem para o time paulista

A fase de oitavas de final da Copa do Brasil está definida. Nesta quinta-feira (2) foram definidos em sorteio os confrontos entre os 16 clubes que disputam o título que, além da vaga na Libertadores, o prêmio de R$ 52 milhões, fora as cotas por participação em cada fase até a decisão. Os jogos serão disputados em quatro datas, a ser detalhadas futuramente pela Diretoria de Competições da CBF. As partidas serão realizadas nos dias 15, 22 e 29 de maio e 5 de junho e a tabela detalhada deve ser divulgada nesta sexta.

Entre os times que seguem na Copa do Brasil, Santos, Fluminense, Corinthians e Bahia-BA estavam entre os 80 times da primeira fase. Vila Nova e Juventude se enfrentarão na próxima semana, no Estádio Serra Dourada, pelo quinto e último lugar. Os outros classificados são Paysandu-PA, vencedor da Copa Verde, Sampaio Corrêa-MA, campeão da Copa do Nordeste, Fortaleza-CE, campeão brasileiro da Série B de 2018, e Cruzeiro, campeão da edição do ano passado da Copa do Brasil. Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, por terem participado da Libertadores 2019, também conquistaram o passaporte pra Copa do Brasil direto para as oitavas.

No sorteio, os clubes que se classificaram para Libertadores estavam no pote 1 e os demais formaram o pote 2, o que proporcionou, por exemplo a reedição de uma das semifinais do ano passado entre os times mais populares do país. Corinthians e Flamengo vão se enfrentar por uma vaga, com o jogo de volta acontecendo no Rio de Janeiro. Em 2018, a volta aconteceu em Itaquera e o Timão avançou após empate sem gols no Maracanã e vitória por 2 a 1 em casa.

Outros jogos

Nos demais confrontos, outros clássicos nacionais. Atlético-MG e Santos se enfrentam com a partida de volta na Vila Belmiro ou Pacaembu. O atual campeão Cruzeiro joga contra o Fluminense e joga a volta no Mineirão. Campeão brasileiro, o Palmeiras joga contra o Sampaio Côrrea e decide a vaga no Allianz Parque. O Grêmio joga contra o classificado entre Vila Nova e Juventude e decide a vaga em Porto Alegre. O Internacional, outro gaúcho classificado, joga contra o Paysandu e terá que ir em Belém na partida de volta. São Paulo e Bahia fazem um dos confrontos e o jogo de volta acontece na Fonte Nova. O último confronto é entre Athletico e Fortaleza, com o jogo de volta na Arena da Baixada.