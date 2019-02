Clássico paranaense abre hoje a segunda fase da Copa do Brasil

Divulgação/ Gustavo Oliveira Times se enfrentaram no dia 10 com o Paraná levando a melhor

Um clássico paranaense abre, nesta terça-feira (19), a segunda fase da Copa do Brasil. No estádio do Café, o Londrina recebe o Paraná às 18h15 (de MS), no jogo isolado do dia e terá transmissão do canal fechado SporTV.

Os times se enfrentaram no último dia 10 pelo primeiro turno do campeonato paranaense, também chamado de Taça Barcímio Sicupira Júnior, e o Paraná derrotou os rivais por 2 a 1, no mesmo estádio do duelo desta terça-feira. O resultado, porém, eliminou as duas equipes ainda na primeira fase do turno, mas quebrou a marca de 19 anos sem vitória do Paraná em Londrina.

Para o duelo de hoje, o Paraná não contará com meia Maicosuel que sofreu um edema muscular. Um provável time tem Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Rodolfo, Fernando Timbó e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Itaqui), Fernando Neto e Higor Leite; Andrey, Alesson e Jenison.

Já do lado do Tubarão serão quatro mudanças no time titular. A provável escalação do Londrina é Alan; Raí Ramos, Augusto, Silvio e Felipe; Germano, Rômulo e Marcinho; Luidy, Uelber e Anderson Oliveira.

O Tricolor se classificou após golear o Itabaiana, por 5 a 2, na primeira fase da competição. O Londrina avançou após ter vencido o Americano-RJ, fora de casa, por 2 a 1.

Outros jogos

Outros quatro jogos serão disputados nesta quarta-feira na Copa do Brasil. O Luverdense recebe o Figueirense às 18h15 (MS); Corinthians e Avenida-RS jogam em Itaquera às 20h30; Santa Cruz e Náutico fazem o clássico pernambucano no Arruda também às 20h30 e; no Espírito Santo o Serra recebe o Vasco.

Na quinta-feira jogam Criciúma e Oeste e também Goiás e CRB.